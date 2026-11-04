 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Premierul Luca Niculescu a semnat. Noi secretari de stat la Transporturi, Muncă, MAI, Dezvoltare, Energie, Economie şi MIPE

f Scris de florin răvdan
Premierul Luca Niculescu a semnat. Noi secretari de stat la Transporturi, Muncă, MAI, Dezvoltare, Energie, Economie şi MIPE
Aosom
Premierul Luca Niculescu a semnat deciziile de numire în funcţie pentru mai mulţi secretari de stat.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech