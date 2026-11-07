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Politică

Premierul Luca Niculescu, după atacul din Cracovia: „Ne exprimăm solidaritatea sinceră față de poporul polonez”

ș Scris de ștefana radu
Premierul Luca Niculescu, după atacul din Cracovia: „Ne exprimăm solidaritatea sinceră față de poporul polonez”
Aosom
Premierul Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul polonez, după atacul armat din Cracovia, soldat cu cel puțin cinci morți.

Sursa: Digi24

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