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Politică

Premierul Luca Niculescu, mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat din Cracovia. Șase persoane au fost ucise

d Scris de dana bărăgan
Premierul Luca Niculescu, mesaj de solidaritate cu Polonia după atacul armat din Cracovia. Șase persoane au fost ucise
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Premierul României, Luca Niculescu, a transmis sâmbătă, 7 noiembrie, un mesaj de solidaritate cu poporul polonez, în urma atacului armat produs în centrul orașului Cracovia, în care șase persoane și-au pierdut viața. Șeful Guvernului de la București a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a urat putere celor afectați de tragedie.

Sursa: Realitatea

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