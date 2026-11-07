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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Premierul Luca Niculescu, reacție după masacrul din Cracovia

f Scris de florin pușcaș
Premierul Luca Niculescu, reacție după masacrul din Cracovia
Aosom
Premierul României, Luca Niculescu, a transmis sâmbătă un mesaj de solidaritate cu poporul polonez, după atacul armat produs în centrul orașului Cracovia

Sursa: Stiri Pe Surse

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