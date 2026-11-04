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Politică

Premierul spaniol Pedro Sanchez jubilează după înfrângerea partidului lui Donald Trump

a Scris de alexandra coșlea
Premierul spaniol Pedro Sanchez jubilează după înfrângerea partidului lui Donald Trump
Aosom
Premierul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, cel mai vehement critic european al lui Donald Trump, a salutat rezultatele alegerile intermediare, spunând că sunt o dovadă a unei reveniri progresiste și a „prăbușirii” a ceea ce el a numit „valul ultra”. „Ieri, poporul american a votat împotriva politicilor care nu fac decât să sărăcească oamenii”, a …

Sursa: Hotnews

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