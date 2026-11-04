Premierul spaniol Pedro Sanchez jubilează după înfrângerea partidului lui Donald Trump

Premierul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, cel mai vehement critic european al lui Donald Trump, a salutat rezultatele alegerile intermediare, spunând că sunt o dovadă a unei reveniri progresiste și a „prăbușirii” a ceea ce el a numit „valul ultra”. „Ieri, poporul american a votat împotriva politicilor care nu fac decât să sărăcească oamenii”, a …

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