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Politică

Premiu pentru libertate, oferit fiului unui dictator. Evenimentul din Germania care a împărțit opoziția iraniană

o Scris de oana antipa
Premiu pentru libertate, oferit fiului unui dictator. Evenimentul din Germania care a împărțit opoziția iraniană
Aosom
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a primit sâmbătă, 7 noiembrie, un premiu dedicat libertății poporului iranian, în cadrul unei ceremonii organizate la Frankfurt.

Sursa: Mediafax Ro

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