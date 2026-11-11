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Politică

Presa britanică: Iranul ar pregăti atacuri asupra bazelor SUA din Marea Britanie. Pentagonul a retras 12 aeronave

i Scris de ines paris
Presa britanică: Iranul ar pregăti atacuri asupra bazelor SUA din Marea Britanie. Pentagonul a retras 12 aeronave
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Iranul ar pregăti atacuri asupra unor baze americane din Marea Britanie, iar Pentagonul a retras deja cel puțin 12 aeronave de la o a doua bază militară britanică, pe fondul amenințărilor.

Sursa: Stirile Pro.tv

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