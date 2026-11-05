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Politică

Presa iraniană avertizează că baze militare din România ar putea fi țintite de Teheran. Alte cinci state, pe „lista neagră”

c Scris de claudia alionescu
Presa iraniană avertizează că baze militare din România ar putea fi țintite de Teheran. Alte cinci state, pe „lista neagră”
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Ziarul iranian de linie dură „Kayhan” a afirmat marţi că instalaţiile americane din Marea Britanie, Italia, Grecia, România, Albania şi Cipru ar putea fi ţinte în cazul unui nou război cu SUA.

Sursa: Stirile Pro.tv

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