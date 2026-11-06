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Politică

Președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, despre anularea alegerilor prezidențiale: Decizia a atras atenția lumii întregi asupra riscurilor tehnologiilor digitale

o Scris de oana antipa
Președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, despre anularea alegerilor prezidențiale: Decizia a atras atenția lumii întregi asupra riscurilor tehnologiilor digitale
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Președinta Curții Constituționale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 a atras atenția internațională asupra pericolelor pe care tehnologiile digitale și inteligența artificială le pot reprezenta pentru mecanismele democratice.

Sursa: Mediafax Ro

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