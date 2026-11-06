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Politică

Președinta CCR spune că anularea alegerilor din 2024 a atras atenția asupra riscurilor tehnologiilor digitale și inteligenței artificiale

a Scris de aniela manolea
Președinta CCR spune că anularea alegerilor din 2024 a atras atenția asupra riscurilor tehnologiilor digitale și inteligenței artificiale
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Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a discutat rolul Constituției în democrația românească, inclusiv anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024. Decizia CCR de atunci „a atras atenția lumii cu privire la riscurile tehnologiilor digitale și inteligenței artificiale, în special cu privire la procedurile democratice”, a declarat Tănănescu, vineri, 6 noiembrie.

Sursa: Ziare

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