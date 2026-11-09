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Politică

Președinta Comisiei Europene se întâlnește cu Nicușor Dan și Luca Niculescu. De ce a venit Ursula von der Leyen în România

c Scris de cristian anton
Președinta Comisiei Europene se întâlnește cu Nicușor Dan și Luca Niculescu. De ce a venit Ursula von der Leyen în România
Aosom
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se întâlnește luni, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan, în vizita pe care oficialul european o face în România și Bulgaria. Ulterior, șefa CE se întâlnește cu premierul Luca Niculescu.

Sursa: Stirile Pro.tv

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