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Politică

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la București: Programul întâlnirilor oficiale

r Scris de redacția jurnalul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la București: Programul întâlnirilor oficiale
Aosom
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este așteptată luni, 9 noiembrie, într-o vizită oficială în România. Agenda include o întrevedere la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan.

Sursa: Jurnalul Ro

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