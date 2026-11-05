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Politică

Președintele AEP clarifică rolul instituției în reforma legislației electorale, după acuzațiile lansate de deputatul USR Alexandru Dimitriu: "Profund nedrept și ofensator"

d Scris de doinița manic
Președintele AEP clarifică rolul instituției în reforma legislației electorale, după acuzațiile lansate de deputatul USR Alexandru Dimitriu: "Profund nedrept și ofensator"
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Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente, respinge acuzațiile lansate de deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Sursa: Dcnews

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