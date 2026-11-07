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Politică

Președintele din Paraguay, destituit și arestat la domiciliu după ce 3.000.000 de oameni nu își pot retrage banii din conturi

r Scris de ramona ciobanu
Președintele din Paraguay, destituit și arestat la domiciliu după ce 3.000.000 de oameni nu își pot retrage banii din conturi
Aosom
Președintele de dreapta al Paraguayului a fost plasat în arest la domiciliu la câteva minute după ce a fost demis de Congres, pe fondul unei crize grave care a lăsat jumătate din populația țării fără acces la conturile bancare, relatează The Guardian. Toți cei 44 de senatori prezenți au votat pentru destituirea lui Peña din …

Sursa: Hotnews

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