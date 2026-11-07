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Politică

Președintele Israelului l-a desemnat pe Gadi Eisenkot să formeze noul guvern. Planul prin care generalul vrea să ia puterea

i Scris de ionuț baiaș
Președintele Israelului l-a desemnat pe Gadi Eisenkot să formeze noul guvern. Planul prin care generalul vrea să ia puterea
Aosom
Președintele Israelului, Isaac Herzog, l-a desemnat sâmbătă pe Gadi Eisenkot, principalul rival al premierului Benjamin Netanyahu, să formeze un nou guvern, după ce alegerile parlamentare din 27 octombrie au adâncit blocajul politic și au lăsat Knessetul fără o majoritate clară, relatează agenția Reuters. Decizia îl plasează pe fostul șef al armatei în fața unei misiuni extrem de complicate, având la dispoziție un termen de 28 de zile pentru a negocia și a construi o coaliție viabilă.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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