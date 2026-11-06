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Politică

Președintele Lituaniei avertizează că Putin „se apropie tot mai mult de Articolul 5”: „Rușii se vor preface doar că negociază”

a Scris de ana-maria gherghiță
Președintele Lituaniei avertizează că Putin „se apropie tot mai mult de Articolul 5”: „Rușii se vor preface doar că negociază”
Aosom
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, nu consideră că un atac convențional al Rusiei asupra teritoriului NATO este probabil în acest moment, dar se așteaptă ca provocările liderului rus Vladimir Putin să continue, relatează Politico.

Sursa: Digi24

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