Președintele lui Dinamo intervine în cazul Karamoko: „Este un fel de copil”

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a intervenit pentru a clarifica statutul atacantului francez Mamadou Karamoko (27 de ani), în urma tensiunilor recente. Situația vârfului dinamovist a devenit subiect de discuție după ce acesta a criticat dur prestația echipei în eșecul cu FC Argeș (1-2), context în care au apărut atât zvonuri privind o eventuală despărțire …

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