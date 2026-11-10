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Politică

Președintele lui Dinamo intervine în cazul Karamoko: „Este un fel de copil”

a Scris de ana teșcan
Președintele lui Dinamo intervine în cazul Karamoko: „Este un fel de copil”
Aosom
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a intervenit pentru a clarifica statutul atacantului francez Mamadou Karamoko (27 de ani), în urma tensiunilor recente. Situația vârfului dinamovist a devenit subiect de discuție după ce acesta a criticat dur prestația echipei în eșecul cu FC Argeș (1-2), context în care au apărut atât zvonuri privind o eventuală despărțire …

Sursa: Hotnews

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