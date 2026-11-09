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Politică

Preşedintele Nawrocki şi premierul Tusk, adversari politici, au participat la un marş al tăcerii în memoria victimelor atacului armat

l Scris de liviu cojan
Preşedintele Nawrocki şi premierul Tusk, adversari politici, au participat la un marş al tăcerii în memoria victimelor atacului armat
Aosom
Mii de persoane îndoliate s-au adunat luni seara pentru un marş al tăcerii în centrul istoric al oraşului Cracovia, în memoria victimelor unui atac armat în masă în care au fost ucise şase persoane, transformând una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Polonia într-un loc de doliu naţional. Preşedintele Karol Nawrocki şi prim-ministrul Donald Tusk, doi rivali politici care s-au confruntat în repetate rânduri pe diverse teme, s-au alăturat adunării, în timp ce Polonia marca a doua şi ultima zi de doliu naţional, relatează TVP World, citată de News.ro.

Sursa: Digi24

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