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Politică

Președintele Nicușor Dan a luat decizia de a interzice un jurnalist la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni, încălcând legea 544/2001

v Scris de vasile manu
Președintele Nicușor Dan a luat decizia de a interzice un jurnalist la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni, încălcând legea 544/2001
Aosom
Președintele Nicușor Dan încalcă legea libertății presei. A interzis un jurnalist în Palatul Cotroceni pe durata mandatului sau.

Sursa: Foaia Transilvana

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