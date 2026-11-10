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Politică

Președintele Nicușor Dan anunță ce urmează pentru România

r Scris de roxana neagu
Președintele Nicușor Dan anunță ce urmează pentru România
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Președintele Nicușor Dan face declarații, în această seară, de la ora 19:00, despre provocările din ultima perioadă și prioritățile următoarelor luni.

Sursa: Dcnews

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