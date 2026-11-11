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Politică

Președintele Nicușor Dan despre cina luată alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Credeți că e relevant?”

a Scris de ana dima
Președintele Nicușor Dan despre cina luată alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Credeți că e relevant?”
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„Nu știu, credeți că e relevant?”, a replicat Nicușor Dan, inversând rolurile și preluând poziția reporterului. The post Președintele Nicușor Dan despre cina luată alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Credeți că e relevant?” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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