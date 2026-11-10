Președintele nu a fost apt să răspundă explicit de ce i-a abandonat pe magistrații cărora tot el le-a venit în întâmpinare cerându-le să se expună public și să demaște presiunile din sistem. The post Președintele Nicușor Dan despre situația magistraților hăituiți de Inspecția Judiciară și CSM pentru criticile aduse sistemului de justiție: „Așa, și care-i dosarul cercetării și penalizărilor?” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗