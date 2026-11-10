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Politică

Președintele Nicușor Dan răspunde cum 23% ai PSD sunt mai mari decât 30% ai PNL și USR

r Scris de roxana neagu
Președintele Nicușor Dan răspunde cum 23% ai PSD sunt mai mari decât 30% ai PNL și USR
Aosom
Președintele Nicușor Dan a explicat cum a ajuns PSD cu 23% să fie mai important procentual decât cei 30% invocați în cazul PNL - USR. De asemenea, a fost întrebat ce fel de arbitru este, în contextul poziționărilor față

Sursa: Dcnews

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