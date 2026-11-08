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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Președintele Nicușor Dan: România este alături de Polonia și poporul său în acest moment dificil

m Scris de mirela dădăcuș
Președintele Nicușor Dan: România este alături de Polonia și poporul său în acest moment dificil
Aosom
Autoritățile poloneze nu au confirmat existența unor cetățeni români printre victimele atacului din Cracovia, anunță Ministerul român al Afacerilor Externe. Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu au condamnat atacul și au transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Sursa: Rfi

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