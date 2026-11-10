Președintele Nicușor Dan: România riscă să ajungă din nou pe mâna FMI

Președintele Nicușor Dan a lansat marți seară, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, un avertisment privind situația financiară a României și riscurile la care s-ar expune țara dacă nu își respectă angajamentele de reducere a deficitului bugetar. Șeful statului a explicat că o scădere a ratingului de țară ar putea duce la împrumuturi mai […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗