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Politică

Președintele Nicușor Dan: România riscă să ajungă din nou pe mâna FMI

d Scris de daniela moise
Președintele Nicușor Dan: România riscă să ajungă din nou pe mâna FMI
Aosom
Președintele Nicușor Dan a lansat marți seară, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, un avertisment privind situația financiară a României și riscurile la care s-ar expune țara dacă nu își respectă angajamentele de reducere a deficitului bugetar. Șeful statului a explicat că o scădere a ratingului de țară ar putea duce la împrumuturi mai […]

Sursa: Gazeta De Sud

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