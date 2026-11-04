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Politică

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Elbridge Colby! Pe model polonez, se dorește o prezență consolidată a trupelor americane în România! Când ar urma să ia Trump decizia

e Scris de eugen dinu
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Elbridge Colby! Pe model polonez, se dorește o prezență consolidată a trupelor americane în România! Când ar urma să ia Trump decizia
Aosom
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu Elbridge Colby! Pe model polonez, se dorește o prezență consolidată a trupelor americane în România! Când ar urma să ia Trump decizia

Sursa: Stiri Pe Surse

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