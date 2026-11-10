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Politică

Preşedintele Nicuşor Dan și familia sa s-au mutat într-o locuință de protocol

d Scris de daniela moise
Preşedintele Nicuşor Dan și familia sa s-au mutat într-o locuință de protocol
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi seară, că s-a mutat cu familia într-o locuinţă de protocol, din luna octombrie, informează News.ro. ”Începând cu luna octombrie a acestui an m-am mutat într-o locuinţă de protocol”, a declarat, marţi seară, preşedintele Nicuşor Dan. Acesta a precizat că nu ar avea probleme să dezvăluie adresa, însă, din motive […]

Sursa: Gazeta De Sud

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