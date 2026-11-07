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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Președintele Paraguayului a fost destituit și arestat! Ce acuzații grave i se aduc

e Scris de e-politic ro
Președintele Paraguayului a fost destituit și arestat! Ce acuzații grave i se aduc
Aosom
Senatul Paraguayului l-a destituit vineri pe președintele Santiago Peña, dupa prabușirea Ueno Bank, la care fostul șef al statului avusese lega

Sursa: Ziuanews.ro

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