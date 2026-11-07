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Politică

Președintele Paraguayului, destituit și arestat la domiciliu. Trei milioane de oameni nu își pot retrage banii din banca la care a fost acționar

m Scris de maria miron
Președintele Paraguayului, destituit și arestat la domiciliu. Trei milioane de oameni nu își pot retrage banii din banca la care a fost acționar
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Santiago Peña a fost înlăturat din funcție prin votul Senatului și plasat în arest la domiciliu, după ce falimentul unei bănci digitale a declanșat o criză politică și proteste de amploare în Paraguay.

Sursa: Mediafax Ro

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