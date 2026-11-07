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Politică

Președintele Paraguayului, Santiago Penia, a fost destituit din funcție și plasat în arest la domiciliu. De ce a fost acuzat

p Scris de pro tv
Președintele Paraguayului, Santiago Penia, a fost destituit din funcție și plasat în arest la domiciliu. De ce a fost acuzat
Aosom
Președintele de dreapta al Paraguayului a fost plasat în arest la domiciliu, la câteva minute după ce a fost demis de Congres, pe fondul unei crize care a lăsat jumătate din populația țării fără acces la conturile bancare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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