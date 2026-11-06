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Politică

Președintele și premierul au astăzi program comun. Unde merg Nicușor Dan și Luca Niculescu

r Scris de roxana neagu
Președintele și premierul au astăzi program comun. Unde merg Nicușor Dan și Luca Niculescu
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Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Luca Niculescu participă astăzi la un eveniment la Bruxelles.

Sursa: Dcnews

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