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Politică

Președintele spune că procurorii-șefi pregătesc un raport la șase luni de la numire. „Există o dinamizare a activităţii parchetelor”

b Scris de bogdan enache
Președintele spune că procurorii-șefi pregătesc un raport la șase luni de la numire. „Există o dinamizare a activităţii parchetelor”
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Preşedintele Nicuşor Dan, a afirmat, marţi seară, că „există o dinamizare a activităţii parchetelor” şi a precizat că procurorii-şefi pregătesc un raport, după şase luni de la numire.

Sursa: Digi24

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