Președintele Trump ia în considerare demiterea secretarului Apărării, Pete Hesseth (CBS News)

Președintele Trump i-a întrebat pe consilierii din anturajul său și pe cei cu care a vorbit la telefon dacă Secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar trebui să-și păstreze funcția, în urma pierderilor catastrofale suferite de republicani marți seara în alegerile de la jumătatea mandatului, au declarat pentru CBS News mai multe surse familiarizate cu situația.

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