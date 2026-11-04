Prețul pentru eșecul republicanilor la alegerile din SUA - Șeful Pentagonului și-ar putea pierde funcția

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a devenit principala țintă a criticilor politice după înfrângerile suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, în timp ce parlamentarii de la Washington se întreabă dacă Trump îl va menține în funcție.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗