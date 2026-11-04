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Politică

Prețul pentru eșecul republicanilor la alegerile din SUA - Șeful Pentagonului și-ar putea pierde funcția

g Scris de george traicu
Prețul pentru eșecul republicanilor la alegerile din SUA - Șeful Pentagonului și-ar putea pierde funcția
Aosom
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a devenit principala țintă a criticilor politice după înfrângerile suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, în timp ce parlamentarii de la Washington se întreabă dacă Trump îl va menține în funcție.

Sursa: Stiri Pe Surse

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