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Politică

Prețul petrolului se prăbușește după anunțul lui Donald Trump despre Iran / Brent pierde aproape 5%

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Prețul petrolului se prăbușește după anunțul lui Donald Trump despre Iran / Brent pierde aproape 5%
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Prețul petrolului se prăbușește după anunțul lui Donald Trump despre Iran. Brent pierde aproape 5%

Sursa: Stiri Pe Surse

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