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Politică

Prietenii lui Simion: cum îi insultă AfD pe românii din Germania, iar AUR tace

a Scris de alexandru muraru
Prietenii lui Simion: cum îi insultă AfD pe românii din Germania, iar AUR tace
Aosom
Pe 28 octombrie, Alice Weidel, copreședinta Alternativei pentru Germania, a scris pe X că „din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social”.

Sursa: Adevarul

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