 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan: „Planul nostru este să ajungem în Uniunea Europeană și acolo să ne unim cu România”

s Scris de sergiu tămaș(
Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan: „Planul nostru este să ajungem în Uniunea Europeană și acolo să ne unim cu România”
Aosom
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a spus că unirea cu România reprezintă o prioritate și că această chestiune nu poate fi tratată drept un plan de rezervă.

Sursa: Monitorul Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech