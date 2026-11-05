Prima demisie de la Departamentul Justiției, în urma alegerilor din SUA: controversata șefă a Diviziei pentru Drepturi Civile

Harmeet Dhillon, o aliată a lui Donald Trump care a condus Divizia pentru Drepturi Civile din cadrul Departamentului Justiției, își părăsește funcția. Dhillon este primul înalt funcționar al Departamentului Justiției care pleacă după alegerile de la jumătatea mandatului, în urma cărora democrații au preluat controlul asupra Congresului, relatează The Guardian.

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