 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Prima demitere după eşecul din Midterms? Donald Trump şi-ar fi întrebat consilierii dacă Pete Hegseth trebuie demis

f Scris de florin răvdan
Prima demitere după eşecul din Midterms? Donald Trump şi-ar fi întrebat consilierii dacă Pete Hegseth trebuie demis
Aosom
Donald Trump ar lua în calcul demiterea lui Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, după înfrângerea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech