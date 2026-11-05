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Politică

PRIMA NEWS Alin Stoica, reprezentant USR, după înfrângerea republicanilor în SUA: „Instituţiile democratice solide pot îndrepta lucrurile”

m Scris de madalina bahrim
PRIMA NEWS Alin Stoica, reprezentant USR, după înfrângerea republicanilor în SUA: „Instituţiile democratice solide pot îndrepta lucrurile”
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„Mie votul din Statele Unite îmi inspiră încredere în instituţiile democratice, chiar dacă pe termen scurt au existat unele derapaje.” The post PRIMA NEWS Alin Stoica, reprezentant USR, după înfrângerea republicanilor în SUA: „Instituţiile democratice solide pot îndrepta lucrurile” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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