Reprezentantul PSD a afirmat că partidul său susţine programul SAFE, însă consideră că există posibilitatea unor îmbunătăţiri ale condiţiilor în care România va utiliza finanţarea europeană. The post PRIMA NEWS Gabriel Zetea, despre renegocierea programului SAFE: „Hai să ne recunoaştem greşeala şi să o reparăm” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗