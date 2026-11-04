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Politică

Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba relația României cu noua generație de politicieni americani

e Scris de ema stoica
Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba relația României cu noua generație de politicieni americani
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Administrația Prezidențială de la București speră că rezultatul alegerilor din Statele Unite nu va schimba relația dintre cele două țări. Miza este păstrarea parteneriatului strategic, construit și consolidat de-a lungul mai multor administrații americane și românești. Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, atrage însă atenția asupra unei schimbări importante la Washington: o nouă generație de politicieni ajunge în Congres, în timp ce mulți dintre cei care au memoria Războiului Rece se retrag din viața politică. În acest context, România va trebui să își intensifice eforturile diplomatice pentru a menține sprijinul american.

Sursa: Digi24

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