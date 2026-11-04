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Politică

Prima reacție de la Cotroceni după alegerile din SUA: România, în fața unei noi provocări la Washington. Avertismentul consilierului prezidențial

a Scris de alice draghici
Prima reacție de la Cotroceni după alegerile din SUA: România, în fața unei noi provocări la Washington. Avertismentul consilierului prezidențial
Aosom
Prima reacție de la Cotroceni după alegerile din SUA. Consilierul prezidențial Vlad Ionescu avertizează că schimbarea generațiilor politice americane obligă România să își intensifice eforturile diplomatice pentru menținerea parteneriatului strategic.

Sursa: Stiri Pe Surse

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