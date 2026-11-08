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Politică

Prima revoltă din Est la adresa comunismului. Istoricul Adrian Cioroianu: „A fost confirmarea că Vestul nu se bagă”

ş Scris de ştefan lică
Prima revoltă din Est la adresa comunismului. Istoricul Adrian Cioroianu: „A fost confirmarea că Vestul nu se bagă”
Aosom
În toamna lui 1956, Ungaria a declanșat prima mișcare de eliberare de sub ocupația sovietică. Istoricul Adrian Cioroianu explică într-un interviu cum a izbucnit revolta de la Budapesta și de ce Occidentul s-a prefăcut că nu vede sângeroasa intervenție a Moscovei.

Sursa: Adevarul

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