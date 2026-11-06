Prima schimbare făcută de Trump la Casa Albă după înfrângerea în alegeri: „E unul dintre cei mai de încredere consilieri”

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că îl numește pe consilierul său apropiat Stephen Miller, un reprezentant al dreptei identitare, pentru funcția extrem de strategică de șef de cabinet al Casei Albe. Președintele SUA a precizat pe rețeaua sa de socializare Truth Social că Stephen Miller va prelua luni funcția de la actuala șefă …

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