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Politică

Prima zi a negocierilor de pace de la Abu Dhabi: Discuțiile Rusia-Ucraina s-au încheiat după patru ore. Anunțul lui Zelenski

d Scris de diana nunuț
Prima zi a negocierilor de pace de la Abu Dhabi: Discuțiile Rusia-Ucraina s-au încheiat după patru ore. Anunțul lui Zelenski
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Prima zi a negocierilor dintre Rusia și Ucraina a ajuns la final. Discuțiile, mediate de SUA, au fost „foarte productive”, a anunțat secretarul de stat american Marco Rubio.

Sursa: Mediafax Ro

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