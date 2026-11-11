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Politică

Prima zi de naștere fără Patrick André de Hillerin. Jurnalistul ar fi împlinit astăzi 52 de ani

i Scris de ioan-radu gava
Prima zi de naștere fără Patrick André de Hillerin. Jurnalistul ar fi împlinit astăzi 52 de ani
Aosom
Azi ar fi fost ziua jurnalistului Patrick André de Hillerin, însă timpul nu a mai avut răbdare cu el.

Sursa: Dcnews

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