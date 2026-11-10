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Politică

Prima zi de negocieri între Rusia și Ucraina, la Abu Dhabi: Zelenski anunță discuții „constructive”, SUA vrea ca Europa să fie inclusă „la un moment dat”

i Scris de ionela stănilă
Prima zi de negocieri între Rusia și Ucraina, la Abu Dhabi: Zelenski anunță discuții „constructive”, SUA vrea ca Europa să fie inclusă „la un moment dat”
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Kievul și Moscova au deschis marți, la Abu Dhabi, o nouă rundă de negocieri desfășurate sub mediere americană, în speranța de a avansa spre o soluționare a conflictului armat și, potrivit poziției oficiale a Washingtonului, de a contura un „nou” cadru de securitate care să cuprindă și statele europene.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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