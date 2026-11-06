TIMIȘOARA. În fiecare an administrația Fritz a cumpărat câte un studiu sociologic de 30-40.000 de euro de la UVT ca să afle cât de mulțumiți sunt timișorenii cu viața lor în oraș. Acestora li s-au adăugat alte cercetări privind calitatea serviciilor publice. CITEȘTE ȘI: Pregătea majorarea, dar a dat înapoi. Primăria Timișoara propune menținerea la […] Articolul Primăria cumpără iarăși studii să știe cum o duc timișorenii. Licitație de peste 1 milion de lei apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗