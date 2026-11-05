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Politică

Primăria Lupșanu: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

o Scris de obiectiv
Primăria Lupșanu: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu
Aosom
COMUNA LUPȘANU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN COMUNA LUPȘANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, propus a fi amplasat în județul Călărași, comuna Lupșanu, satul Lupșanu, strada Calea București, Mihail Vulpescu Tr. 1 și Tr. 2, Viilor, Belșugului Tr. 1 și Tr. 2, Speranței Tr. […] Articolul Primăria Lupșanu: Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu apare prima dată în Obiectiv.

Sursa: Obiectiv

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